Caldo torrido e niente pause per gli operai | la denuncia sui cantieri della Cop28 a Dubai | la prima su cambiamento climatico e salute

(Di sabato 21 ottobre 2023) Anel corso di settembre le temperature hanno toccato i 42 gradi, ma ciò non ha impedito agli imprenditori edili che costruiscono le strutture che ospiteranno– la 28esima conferenza delle Nazioni Unite – di costringere glia lavorare senza sosta nonostante ileccessivo. D’altronde, all’aperturaconferenza mancano appena 39 giorni e non è questo il momento di fermarsi. Anche se proseguire significa infrangere una legge degli Emirati Arabi Uniti che impedisce di lavorare nelle ore più caldegiornata durante i mesi estivi. Questo è quello che emerge da un rapporto di Fair Square, associazione investigativa che ha rilevato come, in almeno due occasione all’inizio di settembre, in tre diversi, aglinon ...