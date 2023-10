Calciomercato | la Juventus ha preso un portiere svincolato | c’è la firma

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 21 ottobre 2023) Laè concentrata sulla stagione in corso con il chiaro obiettivo di raggiungere il miglior risultato in campionato. La squadra di Massimiliano Allegri è pienamente in corsa per la vittoria dello scudetto e la dirigenza è attiva per migliorare la squadra già a gennaio. Le ultime settimane sono state movimentate in casa bianconera: prima la positività di Pogba e poi la squalifica di Fagioli per il caso scommesse. Il dirigente Giuntoli è già attivissimo per la finestra invernale con l’obiettivo di chiudere l’arrivo di tre calciatori: due centrocampisti e un attaccante. La dirigenza ha confermato l’aumento di capitale per permettere all’ex Napoli di intervenire già dai primi giorni di gennaio. Nel frattempo è stato definito l’arrivo di un: è arrivata ladi Gian Marco Crespi. Foto di ...