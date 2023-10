Calcio | Sottil | tutti devono voler bene all' Udinese

(Di sabato 21 ottobre 2023) "So riconoscere gli errori, sono obiettivo e so valutare soprattutto me stesso.vogliamo conquistare la vittoria, però come dissi già qualche tempo fa chiedo diall'. Si ...

"Da giocatore, vedere il presidente o membri della dirigenza in campo mi dava sensazioni importanti - ha spiegatocommentando la presenza durante la sosta di Gino Pozzo - Da allenatore forse ...

Udinese, Sottil: "Aspetto mentale determinante. Con l'ansia è difficile giocare a calcio" TUTTO mercato WEB

Calcio: Udinese. Sottil 'Prendo io le critiche, siamo gruppo unito' Tiscali

"So riconoscere gli errori, sono obiettivo e so valutare soprattutto me stesso. Tutti vogliamo conquistare la vittoria, però come dissi già qualche tempo fa chiedo di voler bene all'Udinese. (ANSA) ...'Spero che ci sarà uno stadio pieno che spinga la squadra' UDINE (ITALPRESS) - Si torna in campo dopo la sosta e l'Udinese vuole invertire il ...