Laè penultima in classifica con soli tre punti e dopo otto partite non è ancora riuscita a centrare una vittoria: "Cercherò di mettere tutti nelle migliori condizioni, nessuno può avere ...

Salernitana, Mazzocchi recuperato. Sciolto il dubbio sul portiere Fantacalcio ®

Calcio: Salernitana. Inzaghi 'Dobbiamo dare tutto, ripartiamo da zero' Tiscali

La squadra di Ranieri affronterà domani una Salernitana, anch’essa a secco di successi in questo avvio al pari dell’Udinese La situazione in casa Cagliari non è certamente delle migliori: anzi.Stampa“Ho a disposizione un gruppo motivato che ha voglia di rivalsa, domani ci aspetta una gara importantissima e voglio vedere una squadra uscire dal campo avendo dato tutto. Mi auguro che la nostra ...