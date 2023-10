Calcio | Monza Palladino Dispiace aver perso Gomez

Teme l'ambiente Roma, Raffaele Palladino, alla vigilia della trasferta del suo, in campo all'Olimpico nel lunch match. "La classifica è bella e sotto agli occhi di tutti, ma guardiamo a domani ...

Roma, Monza nel mirino: la probabile formazione di Mourinho Corriere dello Sport

Non abbiamo segnato tanto ma è anche vero che il Monza ha preso pochissimi gol in trasferta ... vanno anche al di là del calcio. Sono fiero di poter allenare grandi uomini".José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Monza. MOMENTO – «Anche noi tre vittoria di fila, stiamo bene. Loro sono una buona squadra, hanno ...