Calcio | l’Inter sconfigge il Torino per 3-0 e sale momentaneamente in vetta alla classifica di Serie A

Leggi su oasport

(Di sabato 21 ottobre 2023) Vittoria importate pernella nona giornata dellaA 2023/2024 di. Allo Stadio Olimpico Grande, i ragazzi di Simone Inzaghi faticano nel primo tempo contro il, ma poi cambiano marcia nel secondo parziale e trovano il successo per 3-0 grazie alle reti di Marcus Thuram (al 59?), Lautaro Martinez (al 67?) e (al 90+3? su rigore). Con questo risultatoin, in attesa di capire come finirà il match di domani del Milan (i rossoneri sfideranno la Juventus alle ore 20:45). L’inizio di partita non regala grandi emozioni: le due squadre si studiano e si va avanti per parecchi minuti senza azioni degne di nota. Poi al 29? Calhanoglu ...