Calcio | Inter; Inzaghi | ' Temevo il Toro | siamo stati bravi'

Alla pausa di novembre la Lazio avrà affrontato tutte le squadre che la precedono in classifica ad eccezione die Frosinone. Si inizia alle 20:45.

Calcio in lutto, si è spento Bobby Charlton: il messaggio di cordoglio dell'Inter Fcinternews.it

Non è un record d'inizio stagione ma quasi per l'Inter, che eguaglia due volte il suo passato (stagioni ... Loro sono fisici, giocano un calcio difficile in entrambe le fasi. Temevo molto questa ..."Siamo stati bravi, temevo molto questa partita: abbiamo fatto un grande secondo tempo": il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, è soddisfatto dopo il 3-0 conquistato in trasferta contro il Toro che ...