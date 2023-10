(Di sabato 21 ottobre 2023) Il tecnico dei rossoblù "Incontriamo una big" GENOVA - "Chi è rimasto a Pegli si è allenato alla grande. Abbiamo fatto ottimi allenamenti, pur non essendo in molti. Chi è andato in Nazionale ha ...

Ilè reduce dalla sconfitta contro il Milan, arrivata allo scadere: "A livello mentale la dobbiamo approcciare al 100%, dobbiamo già da oggi mentalizzare questa gara. L'Atalanta non concede ...

GENOA, GILARDINO SFIDA GASPERINI: "ATALANTA UNA BIG" - Sportmediaset Sport Mediaset

Calcio: Genoa. Gilardino 'Gasp mi ha insegnato tanto, Retegui A parte' Tiscali

Al rientro li ho trovati bene, c'è voglia di ripartire". Così Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, in conferenza stampa in vista della sfida con l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, match in ...27' - GOOOOOOOOL DEL NAPOLIIIIIIIII!!!! Azione corale del Napoli che si sviluppa sull'out mancino: Raspadori mette al centro un cross morbido e preciso per Raspadori che calcia col mancino di prima ...