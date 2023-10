Calcio Estero live Sky e NOW 21 - 22 - 23 Ottobre Premier League | Ligue 1 e Bundesliga

(Di sabato 21 ottobre 2023) Da oggi a lunedì 23, nella Casa dello Sport di Sky spazio in esclusiva ai campionati esteri più prestigiosi, da seguire anche in streaming su NOW. Una grande stagione diinternazionale carica di emozioni, da vivere su Sky e NOW, con le migliori sfide dellainglese, dellatedesca e della1 francese. In Inghilterra e in Francia sono in programma le gare della nona giornata, mentre in Germania si giocheranno quelle dell’ottavo turno. Tanti gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, gli...

... in tv su Sky Sport e in streaming gratis Se sei un appassionato die non vuoi perderti la ...streaming gratis Per coloro che preferiscono seguire la partita in streaming o si trovano all', ...

Calcio Estero live Sky e NOW 21 - 22 - 23 Ottobre (Premier League ... Digital-Sat News

Calcio estero, il programma del weekend: tre derby in Premier League WilliamHillNews

(ANSAmed) - GAZA, 21 OTT - Il valico di Rafah fra Egitto e Gaza è stato da poco aperto al transito degli aiuti umanitari. Lo ha constatato l'ANSA sul posto, dove stanno transitando i primi camion per ...Parte oggi un nuovo weekend di calcio internazionale con le sfide di Premier League, Bundesliga e Ligue 1. In Inghilterra e in Francia si gioca la nona giornata di campionato, mentre in Germania è in ...