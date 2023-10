Calcio e politica | salvo il Decreto Crescita? Intanto Salvini punta al ‘dopo Gravina’

(Di sabato 21 ottobre 2023) Non è propriamente il momento più entusiasmante per ilitaliano. Gli scandali ormai non si contano più, i risultati sportivi in ambito Nazionale latitano dopo il successo Europeo, le big di Serie A faticano a tenere il passo delle grandi d’Europa. Lasembra voler metterci mano.Nei giorni scorsi era scattato l’allarme. La nuova manovra a firma di Maurizio Leo (FdI) sembrava abolire i vantaggi fiscali delper i club italiani, addirittura in maniera retroattiva. Per farla breve, impatto maggiore sugli stipendi di Weah (Juventus); Pavard e Thuram (Inter); Reijnder, Pulisic, Loftus-Cheek, Chukwueze (Milan) e tanti altri acquisti del mercato estivo. La bozza della manovra prevede: “un nuovo regime agevolato per i lavoratori dipendenti o ...

... mercato che negli ultimi mesi ha acceso controversie in sport come ile il golf (in cui, ... " La colpa dei ritardi non è mai della: è dello sport. Con il ministro Spadafora e il ...

La Lega contro Gravina per il caso scommesse: «Via dalla Figc». Malagò: «La politica non occupi lo sport» Corriere della Sera

La Figc e Gravina possono non piacere, ma chiedere il commissariamento è l'ultima prova di ignoranza della politica Calciomercato.com

Quando calcio e cronaca vanno a braccetto, non è quasi mai una buona cosa. Non ci riferiamo solo a calcioscommesse e scandali vari ma anche – e soprattutto - a quel che accade nelle categorie minori e ...Non accenna a placarsi il botta e risposta tra la Lega per Salvini Premier e il presidente federale Gabriele Gravina. Mercoledì il partito di maggioranza aveva in una nota attaccato apertamente il num ...