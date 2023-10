Calcio | è morto Bobby Charlton

Bobby Charlton, l'ex attaccante e leggenda del Manchester United è scomparso oggi all'età di 86 anni Il mondo del, in particolare il Manchester United, piange oggi la morte di Bobby ...

Lutto nel mondo del calcio: morto Sir Bobby Charlton Milan News

Lutto nel mondo del calcio, in particolare di quello inglese. Oggi, sabato 21 ottobre 2023, si è spento all’età di 86 anni Robert “Bobby” Charlton.Bandiera del Manchester United, in 17 anni con i Red Devils ha conquistato tre titoli e la Coppa dei Campioni nel 1968, collezionando 758 presenze condite da 249 gol. Con i Three Lions festeggiò lo ...