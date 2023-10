Cajuste a DAZN | “Accolto bene fin da subito nel Napoli | non me l’aspettavo”

Leggi su napolipiu

(Di sabato 21 ottobre 2023) Jens, centrocampista del, ha detto la sua aprima del fischio d’inizio tra Verona e. Jens, nuovo centrocampista del, ha espresso il suo entusiasmo riguardo all’accoglienza ricevuta nel club partenopeo. Prima del match contro il Verona,ha dichiarato in esclusiva a: “L’inserimento procede benissimo. Sono statofin da, non mi aspettavo di ricevere un trattamento simile da un grande club come questo. Non può che essere positivo, sia per me che per la mia famiglia”. Il centrocampista svedese ha evidenziato l’atmosfera positiva nel club e ha sottolineato quanto sia importante sentirsi parte integrante del team sin ...