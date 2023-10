Caduta Libera – I Migliori | tra gli ospiti della quinta puntata Cristina D’Avena | Matia Bazar e Mal

(Di sabato 21 ottobre 2023)– I, domenica 22 ottobre quinto appuntamento con il game show condotto da Gerry Scotti: tra gli, Haddaway,e Mal Domenica 22 ottobre, in prima serata su Canale 5, quinto appuntamento con “– I”, condotto da Gerry Scotti, co-prodotto da RTI ed Endemol Shine Italy. In questo speciale torna a giocare sulla botola centrale Andrea Dianetti, laureatosi Campione dopo le prime quattro puntate del prime-time. A sfidarlo ci saranno dieci tra iCampioni delle dodici edizioni del game show: Nicolò Scalfi, Gabriele Giorgio, Edoardo Riva, Monica De Lisio, Luca Simoncini, Giovanni Trovato, Ginevra Gori, Elisa ...

Berrettini, se Atene piange Sparta non ride: c'è qualcuno che in questo momento sta addirittura peggio del tennista romano. Era prevedibile che desse forfait anche all' Erste Bank Open . D'altra parte ...

Gerry Scotti torna con "Caduta Libera - I Migliori" TGCOM

Caduta Libera – I Migliori, tra gli ospiti della quinta puntata Cristina ... Spettacolo.eu

La sagra del cinghiale, è questa la nuova idea partorita dalla giunta del Sindaco di Venaria, Fabio Giulivi. Tutto nasce da una mozione del luglio 2022, la maggioranza chiedeva di istituire una fiera ...La perdita ascolti del gruppo Mediaset è dimostrata dal flop registrato nel prime time domenicale da Gerry Scotti, con gli speciali del game show Caduta Libera. La media auditel è dell'11% di share e ...