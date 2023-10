Cadavere di un 31enne vicino alla stazione di Modena | indagati sei carabinieri Indagini in corso

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 ottobre 2023) Il ritrovamento deldi un senzatetto in un parcheggiodi, e poi l’indagine contro sei, uno dei quali accusato di omicidio. Una vicenda che ha ancora molti punti oscuri quella che ha coinvolto il giovane Taissir Sakka, tunisino di 31 anni senza fissa dimora. Già conosciuto dalle forze dell’ordine per alcuni episodi di spaccio, la sera del 14 ottobre era stato segnalato, ubriaco e molesto, in un locale Arci di Ravarino, in provincia di Ravenna, dove stava litigando insieme al fratello Mohamed con un gruppo di ragazzi. Secondo le prime ricostruzioni, i due erano stati controllati daie poi portati in caserma, dquale sarebbero usciti intorno a mezzanotte. La mattina successiva, intorno alle ...