Buonavita e Vittoria | “Per i cattolici in politica ci sarà sempre spazio”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 21 ottobre 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“Qualcuno auspica la creazione di un movimento o di un partito cattolico, ma storicamente ciò è già avvenuto. La storia ci insegna cosa si può fare e cosa no, anche se bisognae contestualizzare quello che succede”. Così Doriana, segretaria generale della Cisl Campania, all’incontro presso la Biblioteca provinciale, organizzato dal movimento “Insieme per Avellino e l’Irpinia” per la presentazione del libro di Franco, “Ie la questione”. “Ritengo che – continua – nel nostro periodo attuale sia necessaria una forte consapevolezza da parte deipopolari, ovunque essi si trovino, sia nelle organizzazioni sindacali che all’interno delle istituzioni e nella società civile. Questa consapevolezza – ragiona ...