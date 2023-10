Bublik-Fils in tv | data | orario | canale e diretta streaming finale Atp Anversa 2023

(Di sabato 21 ottobre 2023) Alexanderaffronterà Arthurnelladell’ATP 250 di, torneo in programma dal 16 al 22 ottobre. Un atto conclusivo che promette spettacolo tra il sempre emozionantee uno dei giovani talenti più interessanti del panorama tennistico attuale. Il transalpino arriva a questasenza aver perso alcun set nel corso della settimana, battendo Lajal, Varillas e soprattutto Tsitsipas in semil’unico parziale del suo torneo l’ha perso nei quarti contro un altro giovane francese di buone speranze, ovvero Mpetshi Perricard. Il kazako è alla sua secondastagione dopo aver vinto ad Halle contro Rublev, così comeche ha trionfato sul rosso di ...

Nel torneo di Anversa si sta disputando la semifinale tra Tsitsipas ee il vincente affronterà il kazako.. Tutto fermo in questo momento ad Olbia dove il ragazzo del momento Flavio ...

Live Arthur Fils - Alexander Bublik - ATP, Anversa: Punteggi ... Eurosport IT

ATP Anversa 2023: colpo Fils, Tsitsipas fuori. Sarà finale con Bublik OA Sport

Bublik b. [Q] G. Mpetshi Perricard 6-4 4-6 6-2 Alexander Bublik ... Per lui, semifinale contro il n. 4 del seeding Arthur Fils, che in meno di un’ora si è liberato di Juan Pablo Varillas, n. 69 ATP al ...Il 21enne Ben Shelton vince il derby a stelle e strisce contro il qualificato Marcos Giron. Prima finale ATP in carriera ...