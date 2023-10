Brambati | “Questa giornata di campionato può essere quella del Milan”

E' l'ora a Maracanà , trasmissione di TMW Radio , di Massimo, ex calciatore e procuratore. Di chi può esseregiornata "Spero che sia del Torino, che non vive un momento positivo. A me piace molto Juric, come interpreta la panchina del Toro. ...

Non è stato un bel pomeriggio al Viola Park per la Fiorentina Primavera. La squadra di Galloppa è stata sconfitta dalla Lazio per 1-2, nella gara in cui però è tornato ...Come stanno i nazionali “Stanno tutti bene, abbiamo ritrovato tutti e da oggi siamo al completo. Stiamo preparando questo derby, che arriva dopo un periodo positivo che vogliamo continuare. Guai a ...