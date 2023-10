Borsite al ginocchio | i tempi di recupero

Leggi su dailymilan

(Di sabato 21 ottobre 2023) Laalè una condizione infiammatoria, che risulta dall’irritazione di una borsa sinoviale posta nei pressi dell’area articolare. Il segno caratteristico è il gonfiore, accompagnato spesso da calore e sensibilità locale, dolore e rigidità articolare. In genere, laalè da imputarsi al mantenimento prolungato della posizione inginocchiata. Generalmente, quando si parla didel, il riferimento è allaprepatellare, anche nota comeprerotulea, in quanto è la variante più diffusa; tuttavia, va detto che esistono altri tipi di borsiti del. Lapuò occorre anche a causa di traumi sportivi all’articolazione, come quelli calcistici. ...