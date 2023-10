Bomba d’acqua a Napoli | strade allagate | parchi chiusi

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 21 ottobre 2023), 21 ottobre 2023 – Come previsto dagli esperti, prima dell’alba di oggi, un violento nubifragio si è abbattuto sulla città di, portando con sé una serie di disagi e rischi. La situazione meteorologica ha portato la Protezione Civile Regionale a emettere un avviso di allerta gialla, che è entrato in vigore dalle 6 di questa mattina e sarà valido fino alle 6 di domenica 22 ottobre. L’avviso regionale di allerta meteo prevede precipitazioni sparse su tutto il territorio, con possibilità di rovesci o temporali localmente di moderata intensità, che dovrebbero gradualmente attenuarsi nel corso della serata. Queste condizioni meteorologiche pongono una serie di sfide per la sicurezza dei cittadini e delle infrastrutture. Le misure di sicurezza Per garantire la massima sicurezza, le autorità cittadine hanno adottato una serie di misure ...