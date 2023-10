Bolsius | un gol speciale | “Stiamo facendo bene ma possiamo migliorare”

(Di sabato 21 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUn gol decisivo. Un gol da tre punti. Donsi è tolto la soddisfazione di decidere il derby con il Sorrento dopo essere entrato dalla panchina. Per l’olandese è dunque arrivata la prima gioia con la maglia delvento, una reteper l’ex Fidelis Andria che si appresta a sfidare il suo mentore Cudini. Gol – Stasera è stato ancora più, è stato il primo gol colvento e c’erano i miei genitori allo stadio. Scelte – La fiducia è molto importante, sono un giocatore che gioca molto di istinto. Sono un ragazzo sensibile, serve il lato umano dell’allenatore. Sono contento di essere nei pensieri del tecnico. Squadra – Siamo una squadra che ancora non ha avuto tanto tempo insieme, la qualità si vede e...

Doppiette per Ravasio e Vitale, inanche Scala Emergenza invece per Andreoletti che deve fare a ... In avanti Ciano e Tello in supporto di Ferrante, tuttaviapotrebbe essere una soluzione ...

Bolsius, un gol speciale: "Stiamo facendo bene ma possiamo ... anteprima24.it

Sorrento-Benevento 0-1, il gol nel finale di Bolsius ilmattino.it

Un pari a reti bianche tra Giugliano e Potenza. Partita che si accende solo nei minuti finali, quando Rossetti - con una girata aerea - impegna severamente Russo. Il portiere gialloblu ...Recrimina il Sorrento, esulta il Benevento che conquista la vittoria con la rete decisiva di Bolsius, subentrato al 14' della ripresa a Kubica. Una prodezza dell'olandese, a sette minuti dalla fine di ...