Boldrini | “L’apertura del valico di Rafah è una buona notizia attesa da tempo”

(Di sabato 21 ottobre 2023) ROMA – “deldi, tra l’Egitto e Gaza, oggi, è unada. Chiaramente venti convogli di aiuti sono del tutto insufficienti a soccorrere i 2 milioni e 200mila abitanti della striscia e per questo bisogna adoperarsi perché il passaggio non cessi. Come dice il segretario generale dell’Onu António Guterres, serve un cessate il fuoco umanitario immediatamente”. Così la parlamentare del Pd Laura. “A Gaza la situazione peggiora di ora in ora: nei 14 giorni trascorsi dall’atroce e spietato attacco di Hamas al rave in Israele e al rapimento degli ostaggi, a Gaza, secondo i dati Ocha, si registrano 4.137 morti, tra cui 1.524 bambini e bambine e 13.000 feriti”, aggiunge. “Nella Striscia manca tutto: viveri, ...