Bobby Charlton | addio alla leggenda del calcio VIDEO

Leggi su dayitalianews

(Di sabato 21 ottobre 2023) Pubblicato il 21 Ottobre, 2023 Ilmondiale piange la morte di. Ladel Manchester United e della nazionale inglese si è spenta a 86 anni dopo una lunga lotta contro la demenza. SirCBE, 1937-2023. Words will never be enough. — Manchester United (@ManUtd) October 21, 2023 A darne notizia la famiglia del giocatore: “È con grande tristezza che condividiamo la notizia che Sirè morto serenamente nelle prime ore di sabato mattina”.Carlton è considerato uno dei più grandi giocatori inglesi della storia. We at FC Barcelona would like to send our condolences to the family and friends of Sir, the Manchester United and world football ...