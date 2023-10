Bobby Charlton | addio alla leggenda del calcio britannico

(Di sabato 21 ottobre 2023)al mito delinglese:. Il primo e finora unico Mondiale vinto dall’Inghilterra porta la sua firma, una serie infinita di vittorie con il suo amato Manchester first appeared on il manifesto.

Roma, 21 ott. Sir, morto alleta' di 86 anni, e' stato senza dubbio il miglior calciatore inglese della sua generazione e uno degli sportivi piu' famosi e duraturi che il paese abbia prodotto. Nato ad ...

Addio a Bobby Charlton, leggenda del calcio inglese. L’ex calciatore è morto a 86 anni, dopo una lunga e faticosa lotta contro la demenza. A dare la notizia è stata la famiglia dell’ex atleta.L'ex pallone d'oro del 1966 e campione del mondo con l'Inghilterra è scomparso all'età di 86 anni dopo una lunga malattia. Il comunicato dei Red Devils: "Siamo in lutto per la scomparsa di Sir Bobby C ...