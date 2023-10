Biscotti con gocce di cioccolato | li faccio con la zucca | senza latte ne burro

Leggi su donnaup

(Di sabato 21 ottobre 2023) Con lapuoi realizzare anche dei dolci buonissimi. Quindi nulla ti impedisce di preparare nella tua cucina iconche potrai assaporare in qualsiasi momento della giornata. Grandi e piccini ameranno il sapore di questifatti in casa già dopo il primo morso. Infatti in questa ricetta ile lasi mescolano perfettamente in modo da farti assaporare un gusto decisamente autunnale e irresistibile. Portare a termine questa ricetta sarà facilissimo. Inoltre sarà perfetta da realizzare anche se hai poco tempo a disposizione. Quindi non devi fare altro che continuare a leggere e scoprire come realizzare questi deliziosi. La ricetta di questi, come detto sopra, è ...