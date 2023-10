Bimillenario di Plinio Il Vecchio | al via le celebrazioni del primo “Soccorritore di Stato”

Leggi su ildenaro

(Di sabato 21 ottobre 2023) Partirà da Como il 23 ottobre prossimo per approdare due giorni dopo, il 25 ottobre, all’Osservatorio Vesuviano di Ercolano (Na), il “Percorso Pliniano Imperiale” che celebrerà ildella figura diil, naturalista e filosofo che, nato a Como nel ’23 d.C., fu a capo della flotta romana inviata in soccorso ai cittadini di Stabia in fuga dall’eruzione del Vesuvio del ’79 d. C.. Ideato dal professor Vittorio Mottola con la Erone onlus, organizzazione no-profit guidata dall’oncologo Alberto Vannelli e fortemente impegnata a livello internazionale sul rischio oncologico legato all’ambiente, il percorso intende valorizzare la figura di GaioSecondo e le sue gesta che possono essere considerate a tutti gli effetti “la prima operazione di Protezione Civile”. “Consapevole del rischio – ha ...