Bimbi di 3 anni soli in casa | lanciano piatti e bicchieri dal 5° piano e interviene la Polizia

(Di sabato 21 ottobre 2023) Ladi Stato è intervenuta nel quartiere Tamburi a causa di diverse segnalazioni di residenti che denunciavano il lancio dida un balcone al quintodi un palazzo. Laha citofonato all’abitazione in questione ma nessuno rispondeva, quindi con l’ausilio dei vigili del fuoco hanno aperto la porta, trovando due bambini di circa 3in, sul balcone, intenti a lanciare le stoviglie. Fortunatamente nessun passante è rimasto ferito. Dopo circa mezz’ora dall’intervento delle forze dell’ordine, è tornata la madre dei piccoli che ora dovrà chiarire perché fosseroin. Nel frattempo i due fratellini sono stati portati in ospedale per degli accertamenti. ...

... secondo i dati INPS, nel 2022, risulta essere usufruito dal 46% deiaventi diritto, rispetto ...il progetto ha visto la nascita di una rete territoriale di centri per la famiglia che per gli...

La strage dei bambini di Gorla, 79 anni fa. "Ecco la guerra" Avvenire

Taranto, due bimbi di 3 anni lanciano piatti dal balcone: lasciati soli ... Il Quotidiano Italiano - Bari

ZERO BRANCO (TREVISO) - Raccolta fondi per aiutare la famiglia di Manuel Favaro: superati i 22mila euro in due giorni. «Stiamo raccogliendo soldi per aiutare la compagna Tiziana e ...(SARdies.it) Ne parlano anche altre testate Il bambino non è in pericolo di vita Intorno alle ore 5 del mattino di giorno 18 ottobre, un neonato è stato trovato abbandonato dalla nonna della madre – ...