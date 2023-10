Bertolaso bulleggia | Novax asfaltati Io sono uno di loro | vieni qua | ti mostro un paio di cose

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di sabato 21 ottobre 2023) Se è vero che con le ideologie totalitarie non si scherza perché ci mettono un attimo a tornare, allora con la follia vaccinale che ci ha oppressi negli ultimi 3 anni non si può scherzare. Perché non c’è ideologia più totalitaria di quella, con tutto il carico di violenza, di abusi, di menzogne che