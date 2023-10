Berhalter Ct Usa | «Milan Juve | Pulisic è un talento | McKennie è un giocatore prezioso»

Le buone prestazioni gli stanno facendo acquistare la fiducia del tecnico. 'Che modo di concludere questo viaggio!' ha scritto su Instagram Lund, che ora tornerà a Palermo. Una frase che si ...

Berhalter: "Bello Milan-Juve con 4 giocatori Usa. Pulisic è caldo! E Weah s’imporrà" La Gazzetta dello Sport

Milan-Juventus con 4 nazionali USA, il ct Berhalter: "Orgoglioso, faccio il tifo per un 2-2" TUTTO mercato WEB

Quello tra Milan e Juve sarà un match molto particolare per Behalter, ct degli Stati Uniti, dato che vedrà sfidarsi 4 giocatori della sua nazionale: "Sarà una serata storica per il soccer americano: ...Gregg Berhalter, allenatore degli Stati Uniti, sarà in tribuna domani sera per Milan-Juve. E alla Gazzetta, alla vigilia, racconta le sue sensazioni, partendo.