(Di sabato 21 ottobre 2023)il, promosso dall’AssociazioneSmart City and Community, in collaborazione con Sesaab – Media On – Kendoo, oltre al contributo di Associazione Homo, Fondazione MIA eOnoranze Funebri. Entro il 15 dicembre 2023 vanno presentate le domande di partecipazione secondo le modalità previste dal(CLICCANDO QUI): con il presentesi intendono promuovere e sostenereinnovativi, che presuppongono un’architettura tecnologica e organizzativa significativa con particolare applicazione nei settori di primaria competenza dell’ente locale quali quello SOCIALE, CULTURALE o AMBIENTALE. Ilè una raccolta fondi che consente, tramite un ...

Qui si materializza la legge del calcio: capovolgimento di fronte ed il Pomigliano lacon ... All.: Maradona ARBITRO : Brozzoni di. Assistenti: Peluso (Nola), Di Domenico (Salerno) ...

Bergamo, riapre il bando crowdfunding civico: 25mila euro a sostegno di progetti per la città BergamoNews.it

Grande ritorno a Bergamo:Al Chiostro riapre con tante novità L'Eco di Bergamo

Riapre il bando crowdfunding civico, promosso dall’Associazione Bergamo smart city and community, in collaborazione con Sesaab - Media On - Kendoo, oltre al contributo di Associazione Homo, Fondazione ...Brescia20 ott. - (Adnkronos) - Ogni anno la 1000 Miglia riserva delle sorprese e il passaggio da Genova, con vista sul porto e sfilata sul lungomare, sarà la novità assoluta della prossima edizione. C ...