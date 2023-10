Benzema | nella Francia in cui Le Pen ha il 42% dei consensi | lui è il “colpevole ideale” Le Parisien

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 21 ottobre 2023)contro la. Non è un esagerazione, sarebbe meglio dire lacontro. La colpa dell’ex attaccante del Real è quella di aver scritto un post a sostegno delle vittime della guerra in Palestina. L’attaccante francese che ora giocasquadra saudita dell’Al-Ittihad, non si aspettava di suscitare tanto clamore. È addirittura intervenuto il ministro dell’Interno Damanin accusando il calciatore di far parte dei “Fratelli Musulmani”, un organizzazione politica considerata terrorista.ha risposto all’accusa, ha minacciato denunce e querele. Leha provato a spiegare l’avversione francese all’attaccante attraverso le parole di un sociologo, il professore Stéphane Beaud: «C’è ovviamente un’enorme sproporzione tra ciò che ha twittato ...