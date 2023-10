Beni culturali | trovato a Barcellona dipinto rubato da liceo classico Senigallia

Leggi su ildenaro

(Di sabato 21 ottobre 2023) Si trova a, in Spagna, uno dei dipinti trafugati nel 2004 dalPerticari di(Ancona). Ad annunciarlo è il comitato “Salviamo il”. L’opera “Rebecca al pozzo”, una delle più imponenti conservate nell’aula magna dell’istituto quando ancora aveva sede nello storico palazzo Gherardi in via Portici Ercolani, è stata però tagliata e restaurata in alcune parti anche con il ripristino dei colori originari. Il quadro è stato rigrazie alle indagini dei carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale ed artistico, che hanno mostrato le foto ai portavoce del comitato, l’avvocato Roberto Paradisi e il professor Giulio Moraca per il riconoscimento. Il, spiegano Paradisi e Moraca, è stato spacciato per opera della scuola ...