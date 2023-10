Belen | foto senza trucco e con il broncio I fan | «Non puoi essere triste con una Birkin in mano»

Qualche giorno fa Belén Rodriguez era ricomparsa su Instagram per condividere momenti di gioia col nuovo fidanzato Elio Lorenzoni e anche per mostrare ledella sua nuova casa milanese . Immagini che avevano fatto sperare ai fan che il periodo no della showgirl - tra l'ennesima rottura con Stefano De Martino , lo stop professionale e un vistoso ...

Il video che immortala la gioia di Emma quando ha scoperto che il suo album Souvenir è primo in classifica. Fonte: Instagram Emma Marrone ...Belen è tornata sui social già da qualche giorno e ha ricominciato a postare su Instagram regolarmente foto e stories. La showgirl argentina trascorre il suo tempo libero insieme ...