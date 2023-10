Behice di Terra Amara | chi è Esra Dermanc?o?lu | età | vita privata | marito | figli

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 21 ottobre 2023) Tutto pronto per un nuovo appuntamento con Verissimo, il salotto pomeridiano di Canale 5 in onda tutti i fine settimana dalle 16.30. Tra i tanti ospiti della puntata di Sabato ci sarà anche lei,Dermanc?o?lu, ovverodi, la soap turca in onda sempre sulle reti Mediaset. Lavoro, sfera sentimentale, curiosità, come sempre saranno questi gli ingredienti della chiacchierata a tu per tu con la bravissima padrona di casa. Ma in attesa di vederla in studio da Silvia Toffanin conosciamola meglio: cosa sappiamo su di lei? E della sua? Ha? Ecco allora tutte le informazioni sull’amata protagonista di. Cosa sappiamo suDermanc?o?lu di...