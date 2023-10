Batacchi | perché i tunnel cablati rendono difficile l' intercettazione

Leggi su iltempo

(Di sabato 21 ottobre 2023) Lo Stato di Israele è pronto all'operazione via terra sulla Striscia di Gaza. Hamas, intanto, afferma che tratterà sulla questione ostaggi solamente quando finiranno i raid. Ciò che più preoccupa il mondo, che da due settimane sta con il fiato sospeso per l'escalation del conflitto che sta mettendo in ginocchio il Medio Oriente, è la possibilità che gli scenari più agghiaccianti si trasformino nella realtà dei fatti. A fare il punto è stato Pietro. Il direttore della Rivista Italiana Difesa ha concesso un'intervista a RaiNews per provare a chiarire come evolverà la guerra. "Sin dal primo momento ho sostenuto che Israele non aveva alternative se non un'azione militare profonda e duratura all'interno della striscia di Gazasolo con gli attacchi aerei l''obiettivo non è raggiungibile", ha premesso. L'operazione via terra, ...