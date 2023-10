Basket | Serie A2 2023 2024 | Cantù mette fine all’imbattibilità di Trapani In vetta anche Torino

Leggi su sportface

(Di sabato 21 ottobre 2023) Il quinto turno della A2 disi apre con il big match del Girone Verde tra la capolistaancora imbattuta in questo avvio di stagione e la Pallacanestro. E la squadra ospite riesce a tornare con un successo netto e significativo dalla Sicilia: un 78-95 arrivato grazie a un’ottima prestazione corale con ben cinque uomini in doppia cifra. Troppo soli Chris Horto ne JD Noae per la squadra di casa. A quota 8 punti in classifica ci saleil, che vince 71-79 conro la Luiss Roma per mezzo,in questo caso con ben cinque giocatori in doppia cifra. A Roma, che incappa nella terza sconfitta, non bastano i 20 di Badmus. RISULTATI E CLASSIFICHE Deve ancora rinviare la prima celebrazione Latina, ancora sconfitta come sempre in questo avvio di campionato: a ...