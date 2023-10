Basket | Nba Preseason | undici punti per Gallinari | ma Wizards ko

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di sabato 21 ottobre 2023) Per il Gallo anche tre rimbalzi e un assist nei 14 minuti a disposizione NEW YORK (STATI UNITI) - Raptors travolgenti. Toronto vince e convince nell'amichevolecontro i Washington. I canadesi si impongono 134-98, mandandone 5 in doppia cifra e mettendo in evidenza Scottie Barnes, p