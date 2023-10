(Di sabato 21 ottobre 2023) Il sindaco, in corsa anche per le amministrative, sarà oggi al congresso della Lega Toscana con Salvini. La sfida: 'Sarà un importante momento di confronto. Abbiamo l'ambizione di vincere a tutti i ...

Il sindaco, in corsa anchele amministrative, sarà oggi al congresso della Lega Toscana con Salvini. La sfida: 'Sarà un importante momento di confronto. Abbiamo l'ambizione di vincere a tutti i ...

Baroncini per la segreteria regionale: "Mi candido con le idee chiare" LA NAZIONE

Baroncini: "tutto pronto per il congresso" Teletruria.it

Firenze, 21 ottobre 2023 – Il sindaco di Montecatini Terme Luca Baroncini è stato eletto segretario regionale della Lega in Toscana. L’elezione del già commissario regionale del Carroccio è avvenuta ...Il sindaco, in corsa anche per le amministrative, sarà oggi al congresso della Lega Toscana con Salvini. La sfida: "Sarà un importante momento di confronto. Abbiamo l’ambizione di vincere a tutti i li ...