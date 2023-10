(Di sabato 21 ottobre 2023) TORINO - Ildiha bloccato la sfida tra Torino e Inter per qualche minuto. Il difensore olandese,essere caduto a terra da solo per un movimento innaturale del ...

Inizialmente non l'ha presa bene, ammonito per proteste dopo il fischio dell'arbitro ...

Barella e la frase rivolta a Juric dopo il terribile infortunio di Schuurs Corriere dello Sport

Scommesse, Fagioli, non finisce qui: sarà riascoltato. La chiavetta della talpa dai magistrati Virgilio Sport

Le parole del centrocampista dell'Inter, ammonito per proteste, dopo l'uscita dal campo del difensore granata ...Nicolò Barella, oggi scagionato dalla stessa fonte di Corona, è furioso e pronto a denunciare tutti quelli che l'hanno citato per le scommesse «Sono stato zitto per troppo tempo, da oggi passo alle ...