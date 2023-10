Barella | altro che coinvolgimento nelle scommesse! La ricostruzione

Leggi su inter-news

(Di sabato 21 ottobre 2023) Aveva fatto scalpore ieri l’uscita del nome difra i presunti giocatori coinvolti nello scandalo scommesse. Una presenza che ha fatto infuriare il centrocampista e che oggi viene ritrattata dalla stessa persona che l’aveva messa in giro. NULLA DI VERO – Nicolònon c’entra niente con la questione scommesse. Ed è doveroso sottolinearlo, in un momento del genere. Ieri, in un’intervista al quotidiano La Verità, la “fonte” di Fabrizio Corona (o, per meglio dire, la “talpa”) Maurizio Petra aveva inserito anche il centrocampista dell’Inter fra i giocatori coinvolti nello scandalo che ha monopolizzato le ultime due settimane nel calcio italiano. Tutto falso: è lo stesso Petra, zio dell’ex giocatore dell’Inter Primavera Antonio Esposito, a ritrattare sudicendo sempre allo stesso quotidiano di essersi sbagliato e ...