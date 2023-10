Barcellona vs Athletic Bilbao – probabili formazioni

(Di sabato 21 ottobre 2023) Il, campione della Liga, cercherà di tornare a vincere nella massima serie spagnola quando domenica 22 ottobre sera accoglierà l’all’Estadi Olimpic Lluis Companys. I catalani sono attualmente terzi nella classifica della Liga, con 21 punti ottenuti nelle prime nove partite della campagna, mentre l’è quinto, con 19 punti ottenuti nelle prime nove partite del 2023-24. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreIlha vinto sei delle nove partite della Liga e ne ha pareggiate tre in questa stagione, ...

Domani il, con un'eventuale vittoria casalinga sull'Bilbao potrebbe riportarsi a - 1, ma soprattutto il Girona battendo l'Almeria si porterebbe in vetta insieme al Real a quota 25.

Il grande ex va vicinissimo al gol vittoria contro la sua ex squadra, che ora rischia l’aggancio del Girona ...Domenica sera il Barcellona sfida l'Athletic Bilbao, le probabili formazioni e dove vederla in diretta tv e streaming ...