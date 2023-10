Barcellona | Laporta sul caso Negreira | «Abbiamo dimostrato che questi soldi servivano per la consulenza arbitrale»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 21 ottobre 2023) Joan, presidente del, ha parlato a margine dell’Assemblea Generale Ordinaria della società blaugrana Joan, presidente del, ha parlato a margine dell’Assemblea Generale Ordinaria della società blaugrana. PAROLE – «Il nostro club è pieno di impegni. La storia del Barça non si sporca. Mi riferisco all’attacco più feroce e reputazionale: il ‘’. È una campagna diffamatoria e non possiamo permetterlo.Non importa quanto cercheranno e diffameranno, non troveranno nulla perché nonfatto nulla di ciò di cui siamo accusati. C’erano alcuni verbali arbitrali tecnici con fatture e volture. Pensano cheservissero per comprare gli arbitri....