Ballando con le Stelle | Lino Banfi si commuove e commuove l’intera giuria

(Di sabato 21 ottobre 2023) Milly Carlucci ha raccontato di averlo corteggiato per diciotto anni e solo ora, all’età di 87 anni,ha deciso di mettersi in gioco ed accettare finalmente l’invito della conduttrice entrando nel cast dei concorrenti dicon le2023.E le insistenze della conduttrice...

Lorenzo Tano debutta ale stelle su Raiuno e papà Rocco Siffredi scende in campo per il figlio. "Ragazzi, mettete un like. Serve la vostra energia, io ce l'ho sempre messa tutta per voi!", scrive l'attore, re ...

Lino Banfi si commuove ricordando la moglie a Ballando con le Stelle: «La ferita è ancora fresca» ilmessaggero.it

(Adnkronos) – Lino Banfi in lacrime nella prima puntata di Ballando con le stelle. L’attore debutta nel programma di Raiuno, con la prima puntata in onda oggi, e si commuove pensando alla moglie Lucia ...Riparte Ballando con le stelle, lo show del sabato sera di Rai 1 capitanato da Milly Carlucci. Dopo un'attesa lunghissima, i telespettatori ...