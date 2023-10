Autostrade per l’Italia | al via le selezioni per il nuovo progetto “Talent Acceleration Program”

(Di sabato 21 ottobre 2023) Il Gruppoper, nell’ambito delma di inserimento e formazione di giovani laureati, ha lanciato questa mattina la selezione per il, unche prevede l’assunzione di 20 laureati under 30, in ambito economico e ingegneristico, attraverso un percorso che alternerà esperienze lavorative, job rotation infragruppo, training on the job, mentorship ed attività di alta formazione universitaria. Ilmira a formare persone e professionisti in grado di operare nell’ambito dell’intera filiera del Controllo e della Pianificazione aziendale, attraverso la specializzazione nell’ambito del “Project Controlling”, “Controlling” ...

Fuori di metafora: senza strade non c'è lavoro e redditonessuno e non si possono certo ... Ma quando sarà E se non ci sarà" "Abbiamo tutti presente la scandalosa situazione delle...

Autostrade per l’Italia, via alle selezioni per l'assunzione di 20 laureati under 30 ilmattino.it

Aspi accelera sulle opere strategiche: nel 2024 lavori per 1,4 miliardi NT+ Enti Locali & Edilizia

VERONA - Arrivano 53 milioni grazie all'accordo siglato tra Comune di Verona, Società A4 Autostrada Brescia, Verona, Vicenza, Padova e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per ...Ultimato l’intervento sui viadotti, nella carreggiata in direzione Catania, "Passo mattina 1" e "Passo mattina 2". Via a un nuovo cantiere per la manutenzione straordinaria delle infrastrutture nella ...