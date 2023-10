Automotive | Satiri Auto ha inaugurato la nuova concessionaria Ford a Perugia

Leggi su giornaledellumbria

(Di sabato 21 ottobre 2023) Il gruppo è concessionario esclusivo del brand in Umbria, crescita importante per l’azienda – Organizzata una serata esclusiva con istituzioni e partner. Sabato si prosegue con una festa per i clienti “Un gruppo che ha dimostrato di saper crescere, di saper investire, di puntare sulla diversificazione dei brand e soprattutto sulla competenza. Un’azienda di famiglia, in cui si sono incrociate le mani di tre generazioni, cosa non banale nell’epoca dei grandi gruppi. La storia di questo gruppo ci racconta che ci sono tutti gli strumenti per affrontare il futuro nel migliore dei modi possibili”. Così Michele Fioroni, assessore allo sviluppo economico della Regione Umbria, ha salutato l’apertura da parte delladi unaa Perugia, in via Piccolpasso. Per celebrare ...