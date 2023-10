Aumentano le pensioni grazie alla rivalutazione | in arrivo anche gli arretrati

Leggi su informazioneoggi

(Di sabato 21 ottobre 2023) I pensionati sono ancora in attesa deglicon conseguenti aumenti nel cedolino legatidello 0,8% in più. Dovranno ancora avere pazienza. Novembre non sarà il mese in cui l’importo sull’assegnostico verrà incrementato dagliattesi dai pensionati. Slittano ancora glisulla pensione? (Informazioneoggi.it)Il DL 145 legatoLegge di Bilancio 2024 ha chiarito quando arriveranno gliattesi dai pensionati. Il mese con l’accredito non sarà novembre bensì dicembre. L’importo aggiuntivo ricordiamo che è legatomancata indicizzazione 2023 rispetto al 2022. Si tratta di uno 0,8% da applicare in base allo scaglione di appartenenza valido per l’anno in corso. La percentuale è ...