Atp Tokyo 2023 | Mochizuki-Karatsev interrotta per pioggia

(Di sabato 21 ottobre 2023) Arriva la. Nel corso della seconda semifinale del torneo Atp che si sta disputando nella capitale giapponese il gioco è stato interrotto quando il russo Aslanera avanti per 3-2 e con palla del break contro l’idolo di casa Shintaro. La partita dunque è stata sospesa in attesa che il tempo torni sereno. Chi vincerà questa partita domani, in finale, affronterà lo statunitense Ben Shelton che ha sconfitto in tre set Marcos Giron. SportFace.

Il 21enne Ben Shelton vince il derby a stelle e strisce contro il qualificato Marcos Giron. Prima finalein carriera Un500 per certi versi strano quello in corso sul cemento di. Degli ultimi 4 giocatori rimasti in corsa, non c'è nemmeno una testa di serie e ben due qualificati. Uno di questi è Marcos Giron , ...

ATP Tokyo: Shelton primo finalista, battuto in rimonta Giron Ubitennis

ATP 250 Anversa, Stoccolma e ATP 500 Tokyo: I risultati con il dettaglio delle Semifinali (LIVE) LiveTennis.it

Comunque vada, un “Vive la France” oggi ci sta tutto. Un ATP 500 per certi versi strano quello in corso sul cemento di Tokyo. Degli ultimi 4 giocatori rimasti in corsa, non c’è nemmeno una testa di ...Il torneo ATP 500 di Tokyo ha visto andare in scena nella giornata odierna tutti i quarti di finale del tabellone di singolare maschile dei Japan Open Tennis Championships 2023: in un main draw privo ...