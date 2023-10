ATP Anversa 2023 | colpo Fils | Tsitsipas fuori Sarà finale con Bublik

Leggi su oasport

(Di sabato 21 ottobre 2023) Tanto, anzi tantissimo interesse per le due semifinali dell’ATP 250 di. Lo European Open in Belgio avrà unainedita in tutti i sensi, nel senso che tra Arthure Alexanderancora non c’è stato nessun confronto diretto sul circuito maggiore. Ma è soprattutto il francese a destare il maggior tasso di curiosità. Ed è anche ben meritata, visto il nome dell’eliminato. Stefanos. Per il greco due tie-break sono fatali, dopo due ore, una quantità di gioco a tratti siderale e un’occasione in cui, sul 5-4 del secondo, non riesce, per errori propri o per sfortuna, a chiudere servendo per il match. Poco male: per il transalpino è la seconda vittoria in carriera su un top ten, dopo quella su Casper Ruud (il norvegese capitolò ai quarti nel 500 di Amburgo). ...