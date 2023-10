Atletica | Riva presente alla mezza maratona di Valencia

(Di sabato 21 ottobre 2023) Pietroè pronto a tornare adopo un anno dal suo record personale. Domenica avrà luogo nella città spagnola la, che lo scorso anno ha concluso in 1h00:30. Durante gli ultimi mesi l’atleta delle Fiamme Oro ha dovuto fare i conti con un infortunio che lo ha costretto a fermarsi per il periodo estivo. Le difficoltà fisiche non gli hanno impedito di confermarsi campione nazionale dei 10.000 su pista a maggio e poco più di un mese fa è stato coronato campione italiano dei 10 km su strada. Il primo ottobre si è dimostrato il migliore degli azzurri nelladei Mondiali di Riga, conquistando la diciottesima piazza in 1h1:06. SportFace.

Un anno dopo, sulle strade del record personale. Ritorno a Valencia per Pietroche domenica sarà al via della mezza maratona nella città spagnola dove con il tempo di 1h00:30 nella scorsa edizione è riuscito a togliere oltre un minuto al suo primato. In questa stagione il ...

Pietro Riva sarà l'italiano di punta impegnato alla mezza maratona di Valencia, una delle 21,097 km più prestigiose e ambite al mondo. L'azzurro tornerà in scena nella località spagnola dove lo scorso ...