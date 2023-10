Atalanta-Genoa | i convocati | ok Toloi e Kolasinac | Palomino dà forfait

Leggi su bergamonews

(Di sabato 21 ottobre 2023) Zingonia. C’è anche Rafaelnell’elenco deidi Gian Piero Gasperini per, match valido per la 9ª giornata di Serie A 2023/24 che si giocherà al Gewiss Stadium domenica (22 ottobre) con calcio d’inizio alle 18. Il capitano era stato fermato da un lieve problema muscolare rimediato contro lo Sporting a Lisbona, per la precisione una lesione focale di primo grado del bicipite femorale sinistro. Allenatosi in gruppo in settimana,si è totalmente messo alle spalle il problema e sarà a disposizone: potrebbe anche giocare da titolare, visto che Seadnon è al top, come anticipato da Gasperini in conferenza stampa. Il bosniaco è infatti tornato dagli impegni con le nazionali con un piccolo problema muscolare che lo ha limitato nei giorni scorsi: la ...