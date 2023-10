Atalanta-Genoa | Gilardino | “Retegui è out Badelj recuperato”

Leggi su sportface

(Di sabato 21 ottobre 2023) “e Messias, come Strootman e Jagiello, lavorano ancora a parte. Ma rientra. Mateo sta facendo un percorso di allenamento con il preparatore. Sta cercando di lavorare dal punto di vista fisico e con la palla per accelerare gradualmente i tempi di recupero. Tempi più lunghi per Messias perché ha avuto un infortunio precedente più grave. Strootman spero di averlo a disposizione la settimana prossima e Jagiello penso sia questione di dieci giorni”. Questo il punto sull’infermeria di Albertoalla vigilia del match del suocontro l’. L’ultimo a tornare dalle nazionali è stato Vasquez: “Si è allenato ieri, si è allenato oggi pomeriggio. Ha avuto un giorno di recupero, farò valutazioni stasera e domattina, è un giocatore importante. Ci sono punti di riferimento che in ...